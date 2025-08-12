Φωτιά στη Χίο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού από το Λιμενικό στις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα

Επιχείρηση απεγκλωβισμού έχει στηθεί από το Λιμενικό στη Χίο, προκειμένου να πάρει άτομα από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα, καθώς οι φλόγες από την πυρκαγιά που μαίνεται έχουν θεριεύσει στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη καθώς το πύρινο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή της Βολισσού.

Οι απεγκλωβισμένοι αναμένεται να μεταφερθούν στα Μεστά.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 5 ΠΛΣ, 1 Ν/Γ, 1 ΠΠΛΣ και ιδιωτικά σκάφη.

Εγκλωβιστηκαμε στα Λιμνια Χίου

Να έρθει άμεσα σκάφος ...υπάρχουν παιδιά και υπέργηροι . pic.twitter.com/9mJN29FzbP — Ο Τηλεφωνητής (@montexios) August 12, 2025

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 5 μποφόρ.

🔥⚠️ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΙΟ ⚠️⚠️



❗️Εκτός ελέγχου η πόλη μεγάλη πυρκαγιά στην Χίο καίγονται σπίτια εγκλωβισμένοι άνθρωποι εκεί πυρκαγιά πλησιάζει στην θάλασσα περιοχή βολισσο ! pic.twitter.com/n5hsWoJdrU — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 12, 2025