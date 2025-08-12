Δραματική είναι η κατάσταση με τις φωτιές που μαίνονται σε όλη την Ελλάδα σήμερα (12/08) με δεκάδες πύρινα μέτωπα σε πλήρη εξέλιξη, με μεγαλύτερο κίνδυνο σε εκείνο της Αχαΐας.

Λόγω της έκτασης της φωτιάς, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου, από την Τροχαία.

Η κυκλοφορία διακόπηκε και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και Κάτω Αχαΐας. Κλειστή είναι και η Παλαιά Εθνική Οδός, όπως ενημερώνει η Ολυμπία Οδός.

Σε γενική επιφυλακή έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες όλης της επικράτειας, σήμερα (12/08), με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και όλες οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, ενώ ζητήθηκε από τη χώρα μας συνδρομή τεσσάρων αεροσκαφών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, λόγω των πολύ δύσκολων συνθηκών και του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με την έκτακτη ενημέρωση που έκανε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του ΠΣ, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Όπως είπε ο κ. Βαθρακογιάννης, οι θυελλώδεις άνεμοι και η ακραία μείωση της υγρασίας ευνοούν την εκδήλωση και την ταχύτατη εξάπλωση των πυρκαγιών, ενώ απηύθυνε ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες για την αποφυγή θερμών εργασιών.

Έκανε επίσης ειδική αναφορά στις έρευνες που γίνονται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε συνεργασία με τις τοπικές υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, στις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου, όπου υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για εμπρηστικές ενέργειες, λόγω του μεγάλου αριθμού ενάρξεων πυρκαγιών.

Φωτιά στην Αχαΐα: Εκτός ελέγχου το μέτωπο

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης. Η πυρκαγιά κινείται σε δυο μέτωπα, το ένα προς την περιοχή της κάτω Αχαΐας και το δεύτερο με κατεύθυνση προς την Πάτρα,

Συνολικά έχουν εκκενωθεί δεκάδες οικισμοί, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε απεγκλωβισμούς πολιτών.

Ενας εγκαυματίας και δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν υποστεί ζημιές στάβλοι ενώ απειλούνται σπίτια.

Η φωτιά απειλεί οικισμούς και εργοστάσια λιπασμάτων στη Βιομηχανική Περιοχή.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν πλέον 78 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, ενώ, από αέρος έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Μήνυμα του 112 για εκκένωση έχει σταλεί στις περιοχές Άγιος Νικόλαος Κράλης, Άγιος Στέφανος, Κατσαϊταίικα, Κάτω Μαζαράκι, Θωμαίικα, Κάπελη προς Κάτω Αχαΐα.

Επίσης, «αν βρίσκεστε στις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λούσικα, Σπαλιαρέικα απομακρυνθείτε προς Κάτω Αχαΐα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.

Λίγα λεπτά πριν τις 14:00 το μεσημέρι στάλθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας, διακόπτεται η κυκλοφορία από τον κόμβο ΒΙΠΕ προς την εθνική οδό Πατρών – Τριπόλεως με την κυκλοφορία των οχημάτων να διαξάγεται από παράπλευρες οδούς.

Φωτιά στην Πρέβεζα: Συνεχή 112 για εκκενώσεις

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος Πρέβεζας, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική. Η φωτιά πέρασε την Ιόνια Οδό και έχει διάσπαρτες εστίες.

Έχει κάψει δασικές εκτάσεις και εκτάσεις με ελαιόδεντρα.

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 17 οχήματα και δυο ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς.

Παράλληλα ήχησε το 112 που καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στον Γυμνότοπο να απομακρυνθούν προς Κερασώνα. Επίσης αυτούς που βρίσκονται σε Άγιο Γεώργιο και Δρυόφυτο, για απομάκρυνση προληπτικά προς Φιλιππιάδα.

Νέα μηνύματα ακολούθησαν λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα, καλώντας όσους βρίσκονται στο Βαθύ, στην Αγία Παρασκευή και στην Πρέβεζα να απομακρυνθούν προς Κερασώνα.

Επίσης, καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Παπαδάτες, Γαλατάς, Ριζοβούνι, Μελιανά και Ζερβός να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Κλειστή είναι η Παλαιά Εθνική Οδός Ιωαννίνων – Πρέβεζας.

Φωτιά στην Άρτα: Απειλούνται οικισμοί

Mηνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους απο τα χωριά Ανωγειατά και Παντάνασσα του Δήμου Αρταίων να φύγουν από τους οικισμούς λόγω δασικής πυρκαγιάς. Οι αρχές ενημερώνουν τους πολίτες να απομακρυνθούν προς την πόλη της Άρτας και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. Το μήνυμα εκδόθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Πρόκειται για την πυρκαγιά που ξεκίνησε το πρωί στον Γυμνότοπο του Δήμου Ζηρού και λόγω των ισχυρών ανέμων έφτασε αρχικά στις κοινότητες Αγίου Γεωργίου Δρυόφυτου και πριν λίγο στην Παντάνασσα.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και τους δήμους, ενώ ρίψεις από αέρος κάνουν δύο καναντέρ.

Φωτιά στη Ζάκυνθο: Εκκενώθηκαν ξενοδοχεία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ Λιθακιάς, Αγαλά και Κοιλιωμένου στη Ζάκυνθο, με τις φλόγες να μαίνονται πλέον κυρίως στους οικισμούς Αγαλά και Κερί, οι οποίοι έχουν εκκενωθεί μετά από μήνυμα του 112.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο στον Αγαλά όπου έχει μπει μέσα στο χωριό και έχει κάψει σπίτια και το Κερί, παρουσιάζοντας εξαιρετική δυσκολία για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Παράλληλα μέτωπο της φωτιάς έχει εξαπλωθεί πάνω απο τον οικισμό της Λιθακιάς. Η πυρκαγιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Η ιδιομορφία του εδάφους και οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν στροβιλισμούς, με αποτέλεσμα τα μέτωπα να αλλάζουν διαρκώς κατεύθυνση.

Έχουν εκκενωθεί όλα τα ξενοδοχεία σε Αγαλά και Κερί, ενώ παρατηρήθηκε το φαινόμενο ξενοδοχείο της περιοχής να μην ακολουθήσει τις οδηγίες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση επέμβαση πυροσβεστικών δυνάμεων, ώστε να δημιουργηθεί ασφαλής διάδρομος διαφυγής για τους επισκέπτες.

Στο νησί ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 28 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 12 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα.

Πυροσβεστική: 106 πυρκαγιές σε εξέλιξη

106 πυρκαγιές αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σε όλα τα πεδία των επιχειρήσεων.

Οι 63 από αυτές, εκδηλώθηκαν σήμερα. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν, κυρίως σε Κεφαλονιά, Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Αχαΐα, Χίο και Αιτωλικό.

Αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στα πεδία των επιχειρήσεων:

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Πευκόφυτο, στον Άγιο Στέφανο Αττικής έχει ελεγχθεί.

Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά.

Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Αχαΐα, Χίο, Μεσσηνία και Αιτωλικό.

Με εντολή του αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, λόγω του μεγάλου αριθμού ενάρξεων πυρκαγιών, κυρίως σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηπείρου, έχουν μεταβεί κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), όπου σε συνεργασία με τις αστυνομικές δυνάμεις των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων των ανωτέρω περιοχών, διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς της ΓΓΠΠ και για αύριο Τετάρτη (13/08) προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και Βόρειο Αιγαίο.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν και σήμερα, σε συνδυασμό με την ακραία μείωση της υγρασίας στη φυτοκάλυψη λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, έχουν δημιουργήσει το εκρηκτικό μίγμα που σε κάθε περίπτωση ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών.

Όσες πυρκαγιές εκδηλώνονται αυτές τις ημέρες λαμβάνουν πολύ γρήγορα διαστάσεις και γίνονται επικίνδυνες.

Γι' αυτό το λόγο, η χώρα μας ζήτησε τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να μας παρέχει 4 αεροσκάφη.

Για ακόμη μία φορά απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή θερμών εργασιών.

Με εντολή αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι Υπηρεσίες της επικράτειας έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή, ομοίως και όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας.

Live χάρτης με τις φωτιές στην Ελλάδα

Τα ενεργά πύρινα μέτωπα, όπως αυτά αποτυπώνονται με κόκκινες κουκίδες, καταγράφει σε δορυφορικές εικόνες η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος. Η NASA και τα συστήματα FIRMS/MODIS/VIIRS παρέχουν real‑time ενημέρωση για τον εντοπισμό πυρκαγιών.

Στον χάρτη διακρίνονται ανάλογα με το μέγεθός τους οι εστίες φωτιάς, την στιγμή που τα κατέγραψε ο δορυφόρος, με τα ενεργά μέτωπα σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου.

Στον χάρτη της NASA μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα πατώντας εδώ

Στον δεύτερο χάρτη μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα πατώντας εδώ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, tempo24.news, ΕΡΤ