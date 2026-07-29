Φωτιά στη Κρήτη: Διπλό πύρινο μέτωπο ξεσήκωσε την πυροσβεστική - Συναγερμός του 112 για Μεσαρά και Ρέθυμνο

Με δύο πύρινα μέτωπα μάχεται η Πυροσβεστική στην Κρήτη, καθώς φωτιές έχουν ξεσπάσει στις περιοχές της Μεσαράς και του Ρεθύμνου, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση.

Στην περιοχή Μορόνι του Δήμου Φαιστού, στη Μεσαρά, η φωτιά έχει θέσει σε συναγερμό τις δυνάμεις πυρόσβεσης, καθώς το μέτωπο βρίσκεται κοντά στον οικισμό, κατά το neakriti.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβεστικά οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και εναέρια μέσα, με δύο αεροσκάφη να έχουν κινητοποιηθεί για ρίψεις νερού.

Φωτιά στην Κρήτη - 112 σε κατοίκους του Ρεθύμνου

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν την προσπάθεια για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ αναμένονται ενισχύσεις προκειμένου να ενισχυθεί το έργο της κατάσβεσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά βρίσκεται πολύ κοντά στο χωριό, κάτι που προκαλεί ανησυχία.

Την ίδια ώρα, δεύτερο μέτωπο βρίσκεται σε εξέλιξη στο νότιο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στην περιοχή Κρύα Βρύση του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπου η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, στις 14:35 ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή για ενημέρωση και αυξημένη προσοχή.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Στο Ρέθυμνο επιχειρούν 54 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν τέσσερα ελικόπτερα. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν δύο υδροφόρες, καθώς και μηχανήματα έργου και τσαπάκια του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες και οι άνεμοι που επικρατούν στην Κρήτη δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μορόνι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026