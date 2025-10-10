Φωτιά στη λεωφόρο Συγγρού δίπλα στην Πάντειο: «Λαμπάδιασε» υπόγεια διάβαση

Συναγερμός ήχησε στην πυροσβεστική νωρίτερα σήμερα (10/10) το βράδυ, καθώς φωτιά ξέσπασε στην υπόγεια διάβαση παρακείμενη της Παντείου, στη λεωφόρο Συγγρού.
Όπως ενημερώνει το πυροσβετικό Σώμα, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από εύφλεκτα αντικείμενα που βρίσκονται παραπεταμένα στην υπόγεια διάβαση, η οποία στεγάζει κατά καιρούς άστεγους πολίτες και υπαίθριους πωλητές.
Το περιστατικό ωστόσο αντιμετωπίστηκε τάχιστα και θεωρείται λήξαν.
