Φωτιά στη λεωφόρο Συγγρού δίπλα στην Πάντειο: «Λαμπάδιασε» υπόγεια διάβαση

Φωτιά σημειώθηκε σε υπόγεια διάβαση στη λεωφόρο Συγγρού, κοντά στην Πάντειο.

Η φωτιά στην υπόγεια διάβαση
Η φωτιά στην υπόγεια διάβαση | Eurokinissi
Συναγερμός ήχησε στην πυροσβεστική νωρίτερα σήμερα (10/10) το βράδυ, καθώς φωτιά ξέσπασε στην υπόγεια διάβαση παρακείμενη της Παντείου, στη λεωφόρο Συγγρού.

Όπως ενημερώνει  το πυροσβετικό Σώμα, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από εύφλεκτα αντικείμενα που βρίσκονται παραπεταμένα στην υπόγεια διάβαση, η οποία στεγάζει κατά καιρούς άστεγους πολίτες και υπαίθριους πωλητές.

Το περιστατικό ωστόσο αντιμετωπίστηκε τάχιστα και θεωρείται λήξαν.

Η επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά
Η επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά | Eurokinissi

 

