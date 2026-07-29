Φωτιά στη Λέρο σε χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων - Σηκώθηκε ελικόπτερο

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στη Λέρο σε χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων.

Στο σημείο επιχειρούν τέσσερις πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί η επέκταση της φωτιάς.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου, τα οποία ενισχύουν τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

#Πυρκαγιά σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Κινητοποιήθηκαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχάνημα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026



