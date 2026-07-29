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Φωτιά στη Λέρο σε χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων - Σηκώθηκε ελικόπτερο

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στη Λέρο σε χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

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Ελικόπτερο | ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/EUROKINISSI
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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στη Λέρο σε χώρο συγκέντρωσης απορριμμάτων. 

Στο σημείο επιχειρούν τέσσερις πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί η επέκταση της φωτιάς. 

Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου, τα οποία ενισχύουν τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.


 

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