Φωτιά στη Λέσβο: Ενισχύονται οι δυνάμεις με πυροσβέστες από Καβάλα και Ελευσίνα

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Λέσβο καθώς ενεργό είναι ακόμη το μέτωπο στη Βρίσα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες επιχειρούν τώρα στο σημείο 53 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και εθελοντές. ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Επίσης μεταβαίνουν αεροπορικώς από Ελευσίνα 28 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ καθώς και ακτοπλοϊκώς από Καβάλα 22 πυροσβέστες με 5 οχήματα.