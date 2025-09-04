Μενού

Φωτιά στη Λέσβο: Ενισχύονται οι δυνάμεις με πυροσβέστες από Καβάλα και Ελευσίνα

Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Λέσβο καθώς είναι ακόμη ενεργό το μέτωπο στη Βρίσα.

Reader symbol
Newsroom
φωτιά Λέσβος
Φωτιά στη Λέσβο | ERT-Glomex
  • Α-
  • Α+

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Λέσβο καθώς ενεργό είναι ακόμη το μέτωπο στη Βρίσα. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες επιχειρούν τώρα στο σημείο 53 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και εθελοντές. ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Επίσης μεταβαίνουν αεροπορικώς από Ελευσίνα 28 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ καθώς και ακτοπλοϊκώς από Καβάλα 22 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ