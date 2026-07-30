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Φωτιά στη Λέσβο: Ξεκίνησαν ρίψεις ξανά τα εναέρια - Στόχος να οριοθετηθεί πριν δυναμώσει ο άνεμος

Συνεχίζονται οι ρίψεις από εναέρια μέσα στο Πλωμάρι της Λέσβου με στόχο να έχει οριοθετηθεί πλήρως πριν δυναμώσουν οι άνεμοι.

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Φωτιά Λέσβος
Φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου | Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
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Υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέβαλαν όλη τη νύχτα κάτοικοι και Πυροσβέστες στη Λέσβο για τη φωτιά που έκαιγε στο Πλωμάρι.

Όλη τη νύχτα επιχειρούσαν επίγεια τμήματα, από 52 πυροσβέστες, 34 στελέχη πεζοπόρων τμημάτων και πολλούς εθελοντές.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επιτεύχθηκε ο στόχος να μην επεκταθούν τα μέτωπα της φωτιάς σε εκτάσεις που δεν είχαν καεί και να αντιμετωπιστούν οι συνεχείς αναζωπυρώσεις ιδιαίτερα αυτές μέσα στα ελαιοκτήματα όπου η φωτιά στα καιόμενα ελαιόδεντρα είναι δύσκολο να σβήσει.

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Από τις 6.30 το πρωί και με το πρώτο φως άρχισαν τις ρίψεις νερού τα ελικόπτερα που με «χειρουργικές» επεμβάσεις αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά.

Σκοπός είναι μέχρι το μεσημέρι που αναμένεται να δυναμώσει κι άλλο ο αέρας, να έχει οριοθετηθεί πλήρως η καιόμενη έκταση.

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