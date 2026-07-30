Ανεξέλεγκτη παραμένει ακόμη η φωτιά σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών όπως έχουν διαμορφωθεί στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου μετά το πρώτο, που ξεκίνησε χθες Τετάρτη, περί τις 14:30 στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, σε χαμηλή βλάστηση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο.

Το πρωί της Πέμπτης ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγια. Συγκεκριμένα επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 Ε/Ε, ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρους.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην #πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Αγίου Βασιλείου Κρήτης και επιχειρούν 224 #πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026

Στο έργο των πυροσβεστών σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει εθελοντές πολίτες και κάτοικοι των πληγεισών περιοχών της ευρύτερης περιοχής και χωριών του Αγίου Βασιλείου.

Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις

Τα τελευταία μηνύματα από το 112 της Πολιτικής Προστασίας ήχησαν στις 23:46, όταν εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Λίγκρες με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Αγαλιανός και Κεραμές, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 23:35, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής με κατεύθυνση προς Αγαλιανό και Κεραμές.

Ενίσχυση Πυροσβεστικών δυνάμεων

Οι καταστροφές σύμφωνα με τη μέχρι αυτή την ώρα εικόνα είναι τεράστιες και δίνεται αγώνας να σωθούν, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι, περιουσίες και να μην καούν σπίτια. Για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Έχουν ακόμη κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Επιστήμονες σημείωσαν πως η πυρκαγιά, με το πλούμιο του καπνού -τον ανοδικό σχηματισμό του- και την προσεγγιστική θέση της εστίας όπως καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ακολούθησε πορεία προς νότο, οδηγούμενη από επικρατούντες ανέμους, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Στη Σητεία η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη, έχει οροθετηθεί σε βουνοκορφή, «δύσκολα προσεγγίσιμη», σύμφωνα με το συντονιστικό Κέντρο, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και πιστεύεται πως με τη βοήθεια των εναέριων μέσων που θα συνδράμουν στην πυρόσβεση από το πρωί με ρίψεις, θα κατορθωθεί η κατάσβεσή της.

Στο σημείο, στην ευρύτερη περιοχή Αθερινόλακου, δρουν 8 οχήματα μία ομάδα ΕΜΟΔΕ, 25 πυροσβέστες, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου ιδιωτών και της περιφέρειας.