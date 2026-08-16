Φωτιά στη Σαλαμίνα: Άκουσαν τις εκκλήσεις των δύο ανθρώπων για βοήθεια, αλλά εγκλωβίστηκαν από τους καπνούς

Τη ζωή του έχασε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι όταν ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στη Σαλαμίνα το μεσημέρι της Κυριακής (16/8), καθώς οι φλόγες περικύκλωσαν το σπίτι στο οποίο διεμέναν στην περιοχή Περιστέρια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο Mega, το ζευγάρι στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από το σπίτι του, φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε στο σημείο από τους καπνούς της φωτιάς.

Μάλιστα, το ανατριχιαστικό είναι ότι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τους ηλικιωμένους να καλούν σε βοήθεια, όμως κανείς εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να προσεγγίσει το σημείο για να τους βοηθήσει.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού το σημείο μηδέν έχει βρεθεί και πρόκειται για οικόπεδο με σκουπίδια, κοντά στο σημείο που εντοπίστηκαν οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ΠΥ, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς (14:43) στην πυροσβεστική κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού ανδρομαχης το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Πυροσβεστική

Απεγκλωβισμοί δια θαλάσσης και τραυματίες

Από την περιοχή έχουν μεταφερθεί τουλάχιστον 9 πολίτες στο κέντρο Υγείας με εγκαύματα και 2 από αυτούς αναμένεται να μεταφερθούν στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από θαλάσσης στη Σαλαμίνα, καθώς οι δύο πυρκαγιές που μαίνονται στο νησί έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής δύο θανάτους.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πραγματοποιείται επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων στις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες, με τη συμμετοχή επτά πλωτών σκαφών του Λιμενικού και τη συνδρομή ιδιωτικών μέσων.