Συνεχίζει να μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Ελληνικό της Σαλαμίνας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει ο Δήμος Σαλαμίνας, διαθέτοντας υδροφόρες. Η επιχείρηση πραγματοποιείται σε ημέρα υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς για την περιοχή, κατηγορίας 3.

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Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη της φωτιάς.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από δύο περιοχές.

Πυρκαγιά Ενημέρωση/Facebook

Συγκεκριμένα, όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι) καλούνται να απομακρυνθούν προς την Ακτή Καραϊσκάκη και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Το μήνυμα του 112 αναφέρει:

«Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Άνω Βασιλικά & Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι) της Περιφέρειας Αττικής απομακρυνθείτε προς Ακτή Καραϊσκάκη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μπιζανίου, στην περιοχή των Παλουκίων Σαλαμίνας, προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο νησί.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.