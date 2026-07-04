Στην προληπτική εκκένωση του ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων» προχωρούν οι αρμόδιες αρχές, εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το thestival.gr, οι τρόφιμοι αναμένεται να μεταφερθούν στο Δημοτικό Γυμναστήριο «Κονταξοπούλειο».
Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, η εκκένωση γίνεται βάσει πρωτοκόλλου στο συγκεκριμένο ίδρυμα, όπου υπάρχουν 157 τρόφιμοι.
Οι φλόγες πλησιάζουν την περιοχή της Φιλοθέης
Παράλληλα, όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα αργά το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτα, με τις φλόγες να πλησιάζουν την περιοχή της Φιλοθέης.
Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 20:30 και έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας και των ισχυρών ανέμων. Στις 20:52 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 μέσω του οποίου διατάχθηκε η εκκένωση της Ανθούπολης καλώντας τους κατοίκους της να κινηθούν προς το ΤΙΤΑΝ.
Οι φλόγες καίνε κοντά σε σπίτια με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βάζουν τα δυνατά τους για να περιορίσουν το μέτωπο Στο σημείο επιχειρούν τώρα 74 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 28 οχήματα ενώ από αέρος πραγματοποίησε ρίψεις νερού και ένα αεροσκάφος μέχρι να πέσει το σκοτάδι.
Υπενθυμίζεται πως σήμερα έχουν εκδηλωθεί άλλες δύο φωτιές στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με το ένα μέτωπο να βρίσκετα στους Νέους Επιβάτες και το άλλο στα Κουφάλια.
Bίντεο που μετέδωσε το thestival.gr, καταγράφει το μεγάλο μέτωπο που καίει αγροτοδασική έκταση αλλά και τους δυνατούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.
Στο νοσοκομείο δύο πυροσβέστες
Στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρονται αυτήν την ώρα δύο πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Ωραιόκαστρο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thesspost.gr, οι δύο πυροσβέστες παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς. Αμέσως κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία τους διακομίζουν προς το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
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