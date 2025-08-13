Φωτιά στη Ζάκυνθο: Μεγάλη αναζωπύρωση στην περιοχή του Κοιλιωμένου

Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Ζάκυνθο καθώς υπάρχει σοβαρή αναζωπύρωση της φωτιάς.

Όπως αναφέρει το τοπικό imerazante.gr, ο κίνδυνος εντοπίζεται στην περιοχή του Κοιλιωμένου εξαιτίας της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στο σημείο από χθες (12/08).

Μόλις πριν από λίγη ώρα αναζωπυρώθηκε το μέτωπο που εντοπίζεται στην δυτική πλευρά του Κοιλιωμένου με κατεύθυνση προς Αγαλά.

Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την ατμόσφαιρα και δυσκολεύουν την ορατότητα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά καίει στην κορυφογραμμή του Παντοκράτορα. Αυτή την ώρα επί τόπου επιχειρούν δύο αεροσκάφη τύπου Air Tractor και ένα ελικόπτερο, σε μια προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης.

Το 112 έστειλε μήνυμα σε όσους βρίσκονται σε Μουζάκι, Λαγώποδο, Ρομίρι και Παντοκράτορα να απομακρυνθούν προς Χώρα Ζακύνθου.

Πηγή: imerazante.gr, ΕΡΤ