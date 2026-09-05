Φωτιά στην Αχάια Κλάους: Μεγάλες καταστροφές στην ιστορική οινοποιία της Πάτρας

Μεγάλη καταστροφή υπέστη κτίριο στις εγκαταστάσεις της Αχάια Κλάους στην Πάτρα, ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (5/9).



Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε περίπου στις 05:00, κινητοποιώντας αμέσως 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ειδικό κλιμακοφόρο και υδροφόρες του Δήμου Πατρέων.

Παρά την άμεση επιχείρηση κατάσβεσης, το κτίριο υπέστη σοβαρότατες ζημιές, ενώ τα αίτια διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Αχαΐα Κλάους - Ματαιώθηκε ο «Ανοιχτός Τρύγος 2026»

Το καταστροφικό περιστατικό σημειώθηκε την ίδια ημέρα που το Castro Clauss είχε προγραμματίσει να ανοίξει τις πύλες του για τον «Ανοιχτό Τρύγο 2026», μια γιορτή με παράδοση 165 ετών που συνδέει τη φύση με την ιστορία του Οινόκαστρου. Λόγω της φωτιάς οι εκδηλώσεις ματαιώθηκαν.



Όπως αναφερόταν στην πρόσκληση, μικροί και μεγάλοι επισκέπτες θα μπορούσαν συμμετάσχουν στη βιωματική εμπειρία της συγκομιδής της Μαυροδάφνης, στη μεταφορά των σταφυλιών με το παραδοσιακό κάρο και το άσπρο άλογο του κτήματος, καθώς και στο εθιμοτυπικό πάτημα στην ξύλινη στροφιλιά.