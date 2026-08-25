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«Φωτιά» στην αντλία: Πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη – Πού καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές

Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη βενζίνη να διατηρείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και την ακρίβεια να επιβαρύνει σημαντικά τα νοικοκυριά.

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βενζινάδικο-καυσιμα
Βενζινάδικο | Eurokinissi
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Η ακρίβεια στα καύσιμα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό «πονοκέφαλο» για τους οδηγούς, καθώς η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η επιβάρυνση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη στις νησιωτικές περιοχές, με τις Κυκλάδες να βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Οι υψηλές τιμές έχουν άμεσο αντίκτυπο στις καθημερινές μετακινήσεις, με αρκετούς πολίτες να αναγκάζονται να περιορίσουν τη χρήση του αυτοκινήτου τους προκειμένου να συγκρατήσουν τα έξοδα.

Ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου, συνέδεσε την εικόνα που παρουσιάζουν τα πρατήρια με την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου το προηγούμενο διάστημα.

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