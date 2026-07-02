Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ Άγιου Σπυρίδονα και Στρογγυλής στην Άρτα το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 21 οχήματα με 39 υπαλλήλους από την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ηπείρου και 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος από την 5η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 4 αεροσκάφη και 2ελικόπτερα ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα από την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Δήμο Αρταίων. Στο συμβάν μέτρα λαμβάνει η ΕΛΑΣ.\Η πυρκαγιά στην Στρογγύλη εκδηλώθηκε σήμερα λίγο πριν τις 14:00. Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος

Στις 16:23 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων στην περιοχή Άγιο Σπυρίδωνα Άρτας .

Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύουν κατοικίες και υποδομές.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Wildfire in the area #Agios_Spyridon of the regional unit of #Arta



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 2, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηπείρου, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της .