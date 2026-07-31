Φωτιά στην Άρτα: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα στο Κομπότι

Φωτιά ξέσπασε στην Άρτα, στην περιοχή Κομπότι.
Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Για την κατάσβεση της φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτας, κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ.
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