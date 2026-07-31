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Φωτιά στην Άρτα: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα στο Κομπότι

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Άρτα. Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα των κατοίκων στην περιοχή Κομπότι.

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Ελικόπτερο σε κατάσβεση φωτιάς | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Φωτιά ξέσπασε στην Άρτα, στην περιοχή Κομπότι.

Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτας, κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

 

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