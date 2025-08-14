Φωτιά στην Άρτα: Οπαδοί του τοπικού συνδέσμου του Παναθηναϊκού στην πρώτη γραμμή της κατάσβεσης

Με όπλο την αλληλεγγύη, οπαδοί του Παναθηναϊκού από τον τοπικό σύνδεσμο της Άρτας, βρέθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (13/08) στην πρώτη γραμμή του πύρινου μετώπου της περιοχής τους για να βοηθήσουν στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς μαζί με πυροσβέστες και άλλους εθελοντές.

Βρέθηκαν σε σημεία της φωτιάς στην Καμπή Άρτας, στον Γυμνότοπο καθώς και στη Φιλιππιάδα Πρεβέζης.

Είχε προηγηθεί μάλιστα διαδικτυακό κάλεσμα του συνδέσμου, που καλούσε τον κόσμο να μαζευτεί στο club και να συγκεντρώσουν τρόφιμα, νερά, τροφές για ζώα, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης για να μοιραστούν στους δοκιμαζόμενους συμπολίτες τους που επλήγησαν από τις φωτιές, με σύνθημα «η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας».

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Οπαδοί του συνδέσμου Άρτας του Παναθηναϊκού στην κατάσβεση φωτιάς

Κατάσβεση φωτιάς στην Άρτα

Μέλη του συνδέσμου της Άρτας στο πύρινο μέτωπο