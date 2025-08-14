Μενού

Φωτιά στην Άρτα: Οπαδοί του τοπικού συνδέσμου του Παναθηναϊκού στην πρώτη γραμμή της κατάσβεσης

Οπαδοί του Παναθηναϊκού από τον σύνδεσμο της Άρτας βοήθησαν στην κατάσβεση στα πύρινα μέτωπα της περιοχής τους.

Φωτιά Άρτα
Κατάσβεση φωτιάς στην Άρτα
Με όπλο την αλληλεγγύη, οπαδοί του Παναθηναϊκού από τον τοπικό σύνδεσμο της Άρτας, βρέθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (13/08) στην πρώτη γραμμή του πύρινου μετώπου της περιοχής τους για να βοηθήσουν στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς μαζί με πυροσβέστες και άλλους εθελοντές.

Βρέθηκαν σε σημεία της φωτιάς στην Καμπή Άρταςστον Γυμνότοπο καθώς και στη Φιλιππιάδα Πρεβέζης.

Είχε προηγηθεί μάλιστα διαδικτυακό κάλεσμα του συνδέσμου, που καλούσε τον κόσμο να μαζευτεί στο club και να συγκεντρώσουν τρόφιμα, νερά, τροφές για ζώα, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης για να μοιραστούν στους δοκιμαζόμενους συμπολίτες τους που επλήγησαν από τις φωτιές, με σύνθημα «η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας».

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Φωτιά ΄Άρτα
Οπαδοί του συνδέσμου Άρτας του Παναθηναϊκού στην κατάσβεση φωτιάς
Φωτιά Άρτα
Κατάσβεση φωτιάς στην Άρτα
Φωτιά Άρτα
Μέλη του συνδέσμου της Άρτας στο πύρινο μέτωπο

 

