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Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από την οικογένεια του Έλληνα χειριστή

Παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας θα δηλώσει η μητέρα και η αδελφή του Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου σύμφωνα με δελτίο Τύπου της δικηγόρου Βάσως Πανταζή.

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ελικόπτερο συντριβή
Το σημείο της συντριβής του ενός ελικοπτέρου στην Ψάθα | ΑΠΕ-ΜΠΕ
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«Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπεύθυνου που με πράξη ή παράλειψη του συνέβαλε στην ανθρωποκτονία ενός εκ των πλέον αξιόμαχων πιλότων μας» θα δηλώσει κατά παντός υπευθύνου η μητέρα και η αδελφή του Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου που έχασε την ζωή του στην Ψάθα, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της δικηγόρου Βάσως Πανταζή. Στο δελτίο Τύπου, η κ. Πανταζή αναφέρει τα εξής:

«Η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου ήρωα - Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου τύπου bell που επιχειρούσε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, έδωσαν την εντολή στο δικηγορικό μας γραφείο να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ενώπιον του κου Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, δια της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος , προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον αδόκητο θάνατο του γιου και αδερφού τους Αριστοτέλη και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι. Τις αμέσως επόμενες ώρες θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπεύθυνου που με πράξη ή παράλειψη του συνέβαλε στην ανθρωποκτονία ενός εκ των πλέον αξιόμαχων πιλότων μας που με αυτοθυσία έδινε αγώνα όλες αυτές τις μέρες για να σωθούν ζωές και περιουσίες».

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