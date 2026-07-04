Οριοθετημένη είναι πλέον η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής, σήμερα 4 Ιουλίου 2026, περίπου στις 17:30, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου, η φωτιά στο πέρασμα της έκαψε σπίτια, μετατρέπωντας τα σε παραπήγματα. Οι εικόνες που έρχονται στο φως είναι αποκαρδιωτικές και αποκαλύπτουν την καταστροφή που επέφερε η πυρκαγιά.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα εστάλη νέο μήνυμα του 112 για την φωτιά, καλώντας όσους βρίσκονται στους οικισμούς Αμπελάκια και Κηπούπολη να εκκενώσουν προς Νέα Καλλικράτια.

Σύμωνα με πληροφορίες από ρεπορτάζ του Alpha, υπήρξαν αναφορές πως σπίτια είχαν τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ πραγαμτοποιήθηκαν και απεγκλωβιστεί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:30 του Σαββάτου (4/7) και στις 17:54 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής. Λίγο αργότερα στάλθηκε το μήνυμα για εκκένωση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής, οι δυνάμεις της Πυροσβεστική ενισχύθηκαν στη φωτιά της Νέας Καλλικράτειας Χαλκιδικής, με 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και εθελοντέςνα επιχειρούν, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 Αεροσκάφη και 3 Ελικόπτερα.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.