Φωτιά στην Ηλεία: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα στη Σκιλλουντία

Ενεργοποιήθηκε το 112 για τη φωτιά που καίει στην περιοχή της Σκιλλουντίας στην Ηλεία.

Ειδικότερα, το 122 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους του οικισμού για να είναι σε ετοιμότητα λόγω του πύρινου μετώπου.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Σκιλλουντία της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει, ειδικότερα το μήνυμα.

Η φωτιά ξέσπασε περί τις 16:00 και καίει πευκοδάσος στην περιοχή.

Έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της18ης ΕΜΟΔΕ καθώς και εθελοντές και 9 οχήματα. Επίσης, δόθηκε εντολή να πετάξουν 6 αεροσκάφη, ενώ ο Δήμος Ανδρίτσαινας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).