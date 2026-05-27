Φωτιά στην Ηλιούπολη: Επιχείρηση κατάσβεσης σε εξέλιξη κοντά στο γήπεδο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 27 Μαΐου στην Πυροσβεστική, μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς σε υπαίθριο χώρο, πλησίον του γηπέδου ποδοσφαίρου της Ηλιούπολης.

Η φωτιά ξέσπασε σε οικόπεδο με ξερά χόρτα, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με το Debater, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν έξι πυροσβέστες με 15 οχήματα, οι οποίοι έχουν καταφέρει να θέσουν το μέτωπο υπό μερικό έλεγχο. Οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, συνεχίζοντας το έργο τους για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.