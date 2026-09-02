Φωτιά στην Κάρυστο: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112, εκκενώνεται οικισμός

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην Κάρυστο, ενώ εστάλη μήνυμα για το 112 για εκκένωση του οικισμού Λιβαδάκι Ευβοίας. Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 2/9 σε αγροτοδασική έκταση και καεί σε χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην #Κάρυστο Ευβοίας.

Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 20ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026