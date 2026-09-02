Φωτιά στην Κάρυστο: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112, εκκενώνεται οικισμός

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην Κάρυστο, ενώ εστάλη μήνυμα για το 112 για εκκένωση του οικισμού Λιβαδάκι Ευβοίας. Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 2/9 σε αγροτοδασική έκταση και καεί σε χαμηλή βλάστηση.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα.
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