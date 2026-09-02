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Φωτιά τώρα στην Κάρυστο: Συναγερμός στην πυροσβεστική - Μήνυμα του 112

Μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στην Κάρυστο - Επί ποδός η πυροσβεστική.

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 2/9 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Καρύστου, Εύβοιας, σε χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα.

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Aρχών. 

 

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