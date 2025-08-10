Μενού

Φωτιά στην Κερατέα: Ελεύθεροι οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθησαν ως υπεύθυνοι

Ελεύθεροι οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθησαν για την φωτιά στην Ανατολική Αττική

Reader symbol
Newsroom
Φωτιά Κερατέα
Φωτιά στην Κερατέα | Eurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
  • Α-
  • Α+

Ελεύθεροι με εντολή του Εισαγγελέα αφέθηκαν οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθησαν ως υπεύθυνοι για την φωτιά στην Ανατολική Αττική η οποία, σύμφωνα με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, φαίνεται να ξεκίνησε στην Κερατέα από κομμένο καλώδιο του δικτύου.

Για την υπόθεση ο Εισαγγελέας διέταξε την διενέργεια περαιτέρω έρευνας ώστε να εντοπιστούν όλες οι παράμετροι και ακολούθως να αποδοθούν για όσους προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Οι δύο υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ