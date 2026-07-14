Φωτιά στην Κνωσό: Εκτός λειτουργίας εκδοτήρια και τουαλέτες στον αρχαιολογικό χώρο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική στην Κρήτη, μετά από φωτιά που σημειώθηκε σήμερα (14/07) σε χώρο στάθμευσης κοντά στις αρχαιότητες της Κνωσού, η οποία παρά το γεγονός πως τέθηκε υπό έλεγχο πολύ γρήγορα «παρέλυσε» τον αρχαιολογικό χώρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μια βλάβη στον μετασχηματιστή ηλεκτρικού ρεύματος στην Κνωσό, ήταν ικανή για να προκαλέσει χάος στον αρχαιολογικό χώρο, εν μέσω τουριστικής περιόδου.
Η ζημιά -που φαίνεται να ήταν και η αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς- στον μετασχηματιστή ηλεκτρικού ρεύματος, δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ακόμα ηλεκτροδότηση και ως εκ τούτου, να μη λειτουργούν τα εκδοτήρια εισιτηρίων αλλά και οι τουαλέτες.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, αυτή η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί για τις επόμενες 2 με 3 ώρες.
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