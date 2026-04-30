Φωτιά στην Πάρνηθα: Από καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ η πιθανή αιτία - «Αδύνατο να πλησιάσει κάποιος εκεί»

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 30/4 από φωτιά που ξέσπασε στη θέση Μαυροβούνι, στην Πάρνηθα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο μετά τη μία το μεσημέρι. Είχαν προηγηθεί αλυσιδωτές ρίψεις από τέσσερα αεροσκάφη, ενώ στο βουνό είχε μεταβεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής (πάνω από 100 πυροσβέστες, 5 ομάδες «δασοκομάντος», 22 οχήματα, drones κ.ό.κ) ώστε να κυκλώσουν το μέτωπο σε περίπτωση επέκτασης.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Βασίλης Παπαδόπουλος, προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Αχαρνών, σημείωσε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από το καζίνο Πάρνηθας «γύρω στις 11:50 το πρωί, σε πολύ δύσβατο σημείο, κοντά στις κολώνες της ΔΕΗ.

Αυτή την ώρα είναι υπό πλήρη έλεγχο απ’ ό,τι βλέπω. Έγιναν ρίψεις από τέσσερα αεροσκάφη, δύο Canadair και δύο Air Tractor και πάνω στο βουνό πρέπει να βρίσκονται γύρω στα 30 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μαζί με τέσσερις υδροφόρες».

Ερωτηθείς για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι δεν υπάρχουν ασφαλή στοιχεία αυτή τη στιγμή ωστόσο υπογράμμισε ότι «εκ του σημείου, υπάρχει μια πιθανότητα να είναι από τα καλώδια της ΔΕΗ, γιατί εκεί είναι σημείο που δεν μπορεί να πλησιάσει κάποιος. Είναι αδύνατο».