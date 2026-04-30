Φωτιά στην Πάρνηθα: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Πυροσβεστικής στο μέτωπο

Λήξη συναγερμού σήμανε πριν από λίγο στην περιοχή της Πάρνηθας, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (30/04) στη θέση Μαυροβούνι τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

Χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση και τον συντονισμό των επίγειων και εναέριων δυνάμεων, το πύρινο μέτωπο δεν κατάφερε να επεκταθεί, παρά το δύσβατο της περιοχής.

Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά είναι οριοθετημένη, δεν έχει ενεργή εστία και δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης. Ωστόσο, οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο μέχρι τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς.

Η φωτιά, η οποία ξέσπασε σε χαράδρα κάτω από το Καζίνο, προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η οποία έσπευσε στο σημείο με 95 πυροσβέστες, 22 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν εθελοντές, υδροφόρες των ΟΤΑ, καθώς και η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» με χρήση drones για την εναέρια επιτήρηση της περιοχής.

Λόγω της πυρκαγιάς, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ύψος του τελεφερίκ για λόγους ασφαλείας και διευκόλυνσης των πυροσβεστικών οχημάτων. Μετά την πλήρη κατάσβεση, η κίνηση στην περιοχή αποκαθίσταται σταδιακά.

