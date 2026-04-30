Στην περιοχή της Πάρνηθας εκδηλώθηκε φωτιά το πρωί της Πέμπτης (30/04).
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κάτω από το καζίνο στην θέση Μαυροβούνι και καίει σε δύσβατο σημείο κοντά σε χαράδρα.
Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος του τελεφερίκ ενώ σηκώνονται και εναέρια μέσα για την κατάσβεσή της.
Για την κατάσβεσή της, επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 22 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα, 4 εναέρια μέσα και drone της Πυροσβεστικής.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς.