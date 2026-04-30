Μενού

Φωτιά τώρα στην Πάρνηθα: Διακοπή κυκλοφορίας από το τελεφερίκ

Φωτιά ξέσπασε στην Πάρνηθα με συνέπεια την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και με εναέρια μέσα.

Reader symbol
Newsroom
Φωτιά στην Πάρνηθα
Φωτιά στην Πάρνηθα | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
  • Α-
  • Α+

Στην περιοχή της Πάρνηθας εκδηλώθηκε φωτιά το πρωί της Πέμπτης (30/04).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κάτω από το καζίνο στην θέση Μαυροβούνι και καίει σε δύσβατο σημείο κοντά σε χαράδρα.

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος του τελεφερίκ ενώ σηκώνονται και εναέρια μέσα για την κατάσβεσή της.

Για την κατάσβεσή της, επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 22 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα, 4 εναέρια μέσα και drone της Πυροσβεστικής.

 

 

 

Google News

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ