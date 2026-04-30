Στην περιοχή της Πάρνηθας εκδηλώθηκε φωτιά το πρωί της Πέμπτης (30/04).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κάτω από το καζίνο στην θέση Μαυροβούνι και καίει σε δύσβατο σημείο κοντά σε χαράδρα.

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος του τελεφερίκ ενώ σηκώνονται και εναέρια μέσα για την κατάσβεσή της.

Για την κατάσβεσή της, επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 22 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα, 4 εναέρια μέσα και drone της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην θέση Μαυροβούνι, του δήμου Αχαρνών #Αττική. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» #ΣμηΕΑ ΠΣ Αττικής, 22 οχήματα και 4 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 30, 2026