Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην φωτιά στην Πάρο, που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (28/72026) στην περιοχή Καμπί και ειδικότερα στον ΧΥΤΑ.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με 1 όχημα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου.

«Βροχή» τα μηνύματα του 112 προς τους κάτοικους για την εκκένωση των περιοχών: Άγιος Χαράλαμπος Καμπής, Μπούγαδος, Καμάρι και Ανεράτζια. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να μετακινηθού προς Αλύκη.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς ανέφερε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους, επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή επιχειρούσε ελικόπτερο, ενώ αναμένονταν δύο αεροσκάφη Canadair από την Αθήνα για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης.

#Πυρκαγιά σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με 1 όχημα που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκε 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2026

Ο κ. Μπιζάς διευκρίνισε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του ΧΥΤΑ και όχι μέσα σε κατοικημένο ή δασικό τμήμα, τονίζοντας παράλληλα πως όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του νησιού βρίσκονται στο σημείο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε περίπου στις 13:30 και προχώρησε άμεσα στην κινητοποίηση δυνάμεων.

Η φωτιά καίει απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπί, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ενίσχυση της επιχείρησης.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in the area #Agios_Charalampos_Kampi of the regional unit of #Paros



‼️ If you are in the area of #Agios_Charalampos_Kampi #Mpougados #Aneratzia move away to #Aliki



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH… — 112 Greece (@112Greece) July 28, 2026

Στο μέτωπο επιχειρούν οκτώ πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις ένα ελικόπτερο και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Παράλληλα, ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο μεταβαίνουν δύο ακόμη πυροσβέστες με ένα όχημα για την περαιτέρω ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων.