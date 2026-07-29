Φωτιά στην Πάρο: Νέο 112 για εκκένωση κοινότητας – Δύο τα πύρινα μέτωπα και συνεχείς οι αναζωπυρώσεις

Εξαιρετικά σοβαρή είναι η κατάσταση με τη μεγάλη φωτιά που καίει από το μεσημέρι της Τρίτης στην Πάρο. Περίπου στη 1:30 το ξημέρωμα της Τετάρτης εκδόθηκε νέο 112 αυτή τη φορά προκειμένου να εκκενωθεί η κοινότητα Αγκαιριάς.

Οι κάτοικοι καλούνται να εγκαταλείψουν την περιοχή και να κινηθούν προς την παραλία της Αλυκής ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.

Ο δήμαρχος της Πάρου, Κωνσταντίνος Μπιζάς, μίλησε στην ΕΡΤ και τόνισε πως η κατάσταση είναι δύσκολη καθώς οι άνεμοι είναι ισχυροί και οι αναζωπυρώσεις διαρκείς.

Ο κ. Μπιζάς τόνισε πως οι επίγειες δυνάμεις δίνουν μεγάλη μάχη για να καταφέρουν να κρατήσουν τα δύο μέτωπα που καίνε αυτή τη στιγμή και ειδικά εκείνο στην κοινότητα Αγκαιριάς όπου οι φλόγες έχουν φτάσει στα 500 μέτρα από τα πρώτα σπίτια.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πάρο, σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες και η οποία αναζωπυρώθηκε αργά τη νύχτα.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες δασοκομάντος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα.

Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα από τη Σύρο, τη Νάξο και τον Πειραιά, ενώ συνδράμουν εθελοντές και μέσα του Δήμου Πάρου. Τον συντονισμό των επιχειρήσεων έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.

Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται νέα ενίσχυση των δυνάμεων, καθώς θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφήνα ακόμη 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα.

Η κινητοποίηση παραμένει μεγάλη, με στόχο την ανάσχεση της πυρκαγιάς και την προστασία των κατοικημένων περιοχών, ενώ οι δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να δίνουν μάχη υπό δύσκολες συνθήκες.

Φωτιά στην Πάρο - 112 για εκκενώσεις περιοχών

Λίγο πριν τις 15:00 εστάλη μήνυμα από το 112 στα κινητά των πολιτών με το οποίο ενημέρωνε όσους βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανεράτζια να απομακρυνθούν προς Αλυκή.

Και δεύτερο μήνυμα του 112 χτύπησε στα κινητά των πολιτών στις 15:30 που ενημέρωνε και τους κατοίκους της περιοχής Καμάρι να απομακρυνθούν προς Αλυκή.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει ήδη επιληφθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Φωτιά στην Πάρο - Άγνωστα ακόμα τα αίτια

Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει ήδη επιληφθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονται με στόχο την άμεση οριοθέτηση και πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος επέκτασής της προς τις γύρω περιοχές.