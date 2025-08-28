Φωτιά στην Πάτρα: «Από την πρώτη στιγμή υπήρξε παραπλάνηση» είπαν οι γονείς του 25χρονου

Στο Open και στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» μίλησαν οι γονείς του 25χρονου, που προφυλακίστηκε για τη φωτιά στην Πάτρα, στην περιοχή του Γηροκομείου, την ώρα που μαρτυρία επιβεβαίωσε τον νεαρό ότι είχε μεταβεί στο σημείο εθελοντίκα, για να συνδράμει στην κατάσβεση του μετώπου.

Οι γονείς του 25χρονου στην Πάτρα κατήγγειλαν πως από την πρώτη στιγμή υπήρξε ένας μηχανισμός παραπλάνησης με τους υπόλοιπους συλληφθέντες για εμπρησμό, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως έχουν «καταρριφθεί όλα τα επιχειρήματα».

«Ο πρώτος μας στόχος ήταν τα παιδιά να μεταβούν προς τις φυλακές και να βρουν έναν ασφαλή χώρο, γιατί υπήρχε μία παρεξήγηση με τον 19χρονο, τον 27χρονο, τους μπέρδευαν» είπε ο πατέρας του 25χρονου, για να συνεχίσει: «Πρώτος στόχος ήταν να μην τους συγχέουν, ο δεύτερος στόχος είναι να βγουν όσο πιο γρήγορα γίνεται τα παιδιά. Η σύγχυση ήταν σκόπιμη, ήταν ένας μηχανισμός παραπλάνησης από την πρώτη στιγμή».

Η μητέρα του 25χρονου, την ίδια ώρα, τόνισε πως τα παιδιά είχαν μεγαλώσει με τον εθελοντισμό: «Τα παιδιά μας έχουν μεγαλώσει μέσα στον εθελοντισμό, έχουν συμμετάσχει σε πολλές αποστολές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα», ενώ ο δικηγόρος της οικογένειας πρόσθεσε: «Υπάρχον αυτόπτες μάρτυρες που τους κάλεσαν ως εθελοντές για να σβήσουν τη φωτιά».

Φωτιά στην Πάτρα: Μαρτυρία φέρεται να επιβεβαιώνει τον 25χρονο

Όπως μεταδίδει ο Alpha, πολύ σημαντικά είναι και τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η Πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε στο γηροκομείο στην περιοχή της Πάτρας.

Σύμφωνα με την αυτοψία που διενήργησαν έμπειροι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής, εκτιμούν πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από κηλίδωση του μεγάλου μετώπου. Δηλαδή η φωτιά προκλήθηκε από μεταφερόμενη καύτρα και όχι από εμπρησμό.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν στα χέρια τους αποκαλυπτική μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε ότι ο 25χρονος που συνελήφθη και απολογήθηκε, μπήκε στο χωράφι όταν είδε τους καπνούς και προσπάθησε να τη σβήσει.

Μάλιστα κάτοικοι που βρίσκονταν στο σημείο φώναζαν στον 25χρονο να φύγει από το χωράφι, διότι θα καιγόταν.