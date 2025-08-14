Φωτιά στην Πάτρα: Δύο προσαγωγές ατόμων για απόπειρα εμπρησμού στα Συχαινά

Σε δύο προσαγωγές, μετά τη χθεσινή σύλληψη του 25χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές για τη φωτιά στην Πάτρα, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν «μάχη» με τις διάσπαρτες εστίες στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Mega, τα δύο άτομα προσήχθησαν μετά από καταγγελία για απόπειρα εμπρησμού στα Συχαινά, στην Πάτρα, ενώ εντοπίστηκαν στο σημείο από αστυνομικούς της Ασφάλειας.

Οι δύο προσαχθέντες στην Πάτρα ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν στην Ασφάλεια, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις κινήσεις τους.

Τις κινήσεις των ατόμων είχαν διακρίνει κι άλλοι περίοικοι, και όταν ρώτησαν τι δουλειά είχαν εκεί, εξαφανίστηκαν.

Φωτιά στην Πάτρα: Συνελήφθη 25χρονος

Όμως, μία γυναίκα κατάφερε να πάρει τον αριθμό κυκλοφορίας από το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν και το κατήγγειλε στην ΕΛΑΣ. Στη συνέχεια άνδρες της Ασφάλειας εντόπισαν και προσήγαγαν τα δύο άτομα ώστε να ξεκινήσει η προανάκριση για την υπόθεση.

Ένας 25χρονος συνελήφθη, χθες το απόγευμα στην περιοχή του Γηροκομειού της Πάτρας, κατηγορούμενος για εμπρησμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Άνδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομειού και έπειτα από καταδίωξη εντόπισαν τον 25χρονο και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση. Μάλιστα, στο πλαίσιο των ερευνών πρόκειται να γίνει έρευνα στο σπίτι του 25χρονου.