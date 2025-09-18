Φωτιά στην Πάτρα: Ελεύθεροι οι δύο νεαροί που είχαν κατηγορηθεί ως «εμπρηστές» για το Γηροκομείο

Αποφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί, που είχαν προφυλακιστεί από τις 19 Αυγούστου, κατηγορούμενοι για τη φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας, η οποία εκδηλώθηκε στις 13 Αυγούστου, μετά τη θετική απόφαση του ανακριτή.

Η εισαγγελέας Δήμητρα Καπελιάρη είχε προηγουμένως εισηγηθεί θετικά προς τον ανακριτή, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα στοιχεία που προσκόμισαν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων. Η αξιολόγηση αυτή έδειξε ότι πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την αποφυλάκισή τους.

Η απόφαση έφερε ανακούφιση στις οικογένειες των δύο νεαρών στην Πάτρα, οι οποίες μπόρεσαν ξανά να τους αγκαλιάσουν μετά από σχεδόν έναν μήνα έντασης και ανησυχίας, αναφέρουν σχετικά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από pelop.gr