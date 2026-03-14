Φωτιά στην περιοχή Βυτιναίικα στην Ηλεία: Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στην περιοχή Βυτιναίικα, του Δήμου Πύργου, στην Ηλεία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει δασική έκταση.
Ειδικότερα, στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 15 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιεί ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο.
Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.
