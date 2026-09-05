Φωτιά στην Τανάγρα: Καλύτερη η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο

Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο πύρινο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας, περίπου στις 15:00, μετά την πτώση μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom, κατά την διάρκεια αεροπορικής επίδειξης, όπως μεταδίδει η Πυροσβετική.

Στο σημείο ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με τους πυροσβέστες να γίνονται 115, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, δύο ομάδες της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ καθώς και 36 οχήματα.

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Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Παράλληλα στις 15:34 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Τέλος, λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας με την επαρχιακή οδό Οινόης τόσο το ρεύμα προς Αθήνα όσο και στο ρεύμα προς Δήλεσι.