Φωτιά στην Τανάγρα: Καλύτερη η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο

Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο πύρινο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βοιωτίας, περίπου στις 15:00, μετά την πτώση μαχητικού αεροσκάφους F-4 Phantom, κατά την διάρκεια αεροπορικής επίδειξης, όπως μεταδίδει η Πυροσβετική.
Στο σημείο ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με τους πυροσβέστες να γίνονται 115, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, δύο ομάδες της 1ης και 7ης ΕΜΑΚ καθώς και 36 οχήματα.
Διαβάστε επίσης: Νεκροί οι δύο πιλότοι του Phantom στην Τανάγρα: Κατέπεσε σε αποθήκες εργοστασίου
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Παράλληλα στις 15:34 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Τέλος, λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας με την επαρχιακή οδό Οινόης τόσο το ρεύμα προς Αθήνα όσο και στο ρεύμα προς Δήλεσι.
- Νεκροί οι δύο πιλότοι του Phantom στην Τανάγρα: Κατέπεσε σε αποθήκες εργοστασίου
- Σκληρή απάντηση Acun Medya στην αγωγή-μαμούθ του Φλώρου: Παραλήπτης της αγωγής και ο ΣΚΑΪ
- Τι ομάδα ήταν οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας από το 1974 έως σήμερα
- Δημιουργήθηκε όντως ο πρώτος φραπές στη ΔΕΘ το 1957; Η ταινία που αποδεικνύει το αντίθετο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.