Ένταση επικρατεί τα τελευταία λεπτά στις φυλακές Κορυδαλλού λόγω φωτιά που ξέσπασε εντός πτέρυγας.

Τόσο εντός όσο και εκτός των φυλακών είναι μεγάλη η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ και των σωφρονιστικών, ενώ επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Orange Press Agency, προέκυψε αναταραχή από κρατούμενους.