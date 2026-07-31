Ένταση επικρατεί τα τελευταία λεπτά στις φυλακές Κορυδαλλού λόγω φωτιά που ξέσπασε εντός πτέρυγας.
Τόσο εντός όσο και εκτός των φυλακών είναι μεγάλη η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ και των σωφρονιστικών, ενώ επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Orange Press Agency, προέκυψε αναταραχή από κρατούμενους.
- Η τραγική ιστορία του Ανέστου Δελιά του μοναδικού μεγάλου ρεμπέτη που πέθανε από ηρωίνη
- Ο απίθανος ανασχηματισμός, ο υπουργός που δεν θα πάει διακοπές και η επίθεση στη Δόμνα
- Ζέτα Μακρυπούλια: «Έβαλα τον εαυτό μου σε αδράνεια για πολλά χρόνια - Μου αρέσει να είμαι μόνη»
- Τούνη: «Παραλίγο να χάσω το μάτι μου στη Μύκονο» - Το μπλέξιμο με τους μπράβους του ΜακΚόναχι
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.