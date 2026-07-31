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Φωτιά στις φυλακές Κορυδαλλού: Κινητοποίηση Πυροσβεστικής και ΕΛ.ΑΣ

Ένταση επικρατεί τα τελευταία λεπτά στις φυλακές Κορυδαλλού λόγω φωτιά που ξέσπασε εντός πτέρυγας. Κινητοποίηση Πυροσβεστικής και ΕΛ.ΑΣ.

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Φυλακές Κορυδαλλού
Φωτιά στις φυλακές Κορυδαλλού | Orange Press Agency
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Ένταση επικρατεί τα τελευταία λεπτά στις φυλακές Κορυδαλλού λόγω φωτιά που ξέσπασε εντός πτέρυγας.

Τόσο εντός όσο και εκτός των φυλακών είναι μεγάλη η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ και των σωφρονιστικών, ενώ επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Orange Press Agency, προέκυψε αναταραχή από κρατούμενους.

 

 

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