Φωτιά στις παλιές εστίες στου Ζωγράφου: Επί τόπου η πυροσβεστική με 12 άντρες

Φωτιά σε χώρο των παλιών φοιτητικών εστιών, δίπλα στο Κοιμητήριο Ζωγράφου, ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από ένα παλιό διαμέρισμα των ακατοίκητων πλέον εστιών και στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Η φωτιά τέθηκε σύντομα υπό μερικό έλεγχο. Κατά τις ίδιες πηγές, έχουν γίνει τρεις προσαγωγές από την περιοχή.