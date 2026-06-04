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Φωτιά στις παλιές εστίες στου Ζωγράφου: Επί τόπου η πυροσβεστική με 12 άντρες

Φωτιά σε χώρο των παλιών φοιτητικών εστιών, δίπλα στο Κοιμητήριο toy Ζωγράφου, ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης 4/6.

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Η φωτιά στις παλιές εστίες
Η φωτιά στις παλιές εστίες | Orange press
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Φωτιά σε χώρο των παλιών φοιτητικών εστιών, δίπλα στο Κοιμητήριο Ζωγράφου, ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από ένα παλιό διαμέρισμα των ακατοίκητων πλέον εστιών και στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Η φωτιά τέθηκε σύντομα υπό μερικό έλεγχο. Κατά τις ίδιες πηγές, έχουν γίνει τρεις προσαγωγές από την περιοχή.

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