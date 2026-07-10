Φωτιά στις Σέρρες: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, εκκενώθηκε οικισμός

Ενισχύθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην Οινούσσα Σερρών, κοντά στα όρια του οικισμού.
Στο σημείο επιχειρούν πλέον 75 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.
Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση, ενώ στις 15:13 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της Οινούσσας, με οδηγία προληπτικής απομάκρυνσης προς το Νέο Σούλι.
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