Η Έφη Θώδη μίλησε για την προσωπική της ζωή και αποκάλυψε πως οι σχέσεις που είχε στο παρελθόν την πλήγωσαν, καθώς όπως είπε, ένιωθε ότι κάποιοι άνθρωποι την πλησίαζαν για οικονομικό όφελος.

«Πέρασα άσχημα στα προσωπικά μου και ορκίστηκα πως δεν θα ξανακάνω σχέση. Γιατί για τα λεφτά με θέλανε, πιο πολύ για τα λεφτά. Να αρπάξουν, να με κάνουν κομμάτια. Εγώ το έβλεπα και έλεγα Ως εδώ. Θα είμαι μόνη, θα δουλεύω», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια σε απόσπασμα από τη συνέντευξή της στην εκπομπή «Ζω Καλά».

Η ίδια ανέφερε πως η απογοήτευση αυτή την οδήγησε να κλειστεί στον εαυτό της και να βρει παρηγοριά στο φαγητό.

«Αυτό με έκανε και πήρα τα κιλάκια. Κλείστηκα στον εαυτό μου και το έριξα στο φαΐ. Όταν έχεις μία ευχαρίστηση μόνο, τι περιμένεις», πρόσθεσε η Έφη Θώδη.

