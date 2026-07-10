Σκηνές απόλυτου πανικού εκτυλίχθηκαν στην πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μόναχο, μετά το σοβαρό περιστατικό με επιβάτη που τραυματίστηκε όταν έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του rthess, επιβάτιδα που βρισκόταν στο αεροπλάνο περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι ταξιδιώτες, οι οποίοι, όπως αναφέρει, για αρκετή ώρα δεν γνώριζαν αν το αεροσκάφος θα καταφέρει να προσγειωθεί με ασφάλεια.

Η ίδια, μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, ανέφερε ότι καθόταν στις πίσω θέσεις και δεν αντιλήφθηκε αμέσως τι είχε συμβεί. Όπως περιγράφει, όταν κατάλαβε την κατάσταση, επικράτησε φόβος και σύγχυση μεταξύ των επιβατών.

«Φορούσαμε τις μάσκες οξυγόνου, δεν ξέραμε αν θα φτάναμε», σημείωσε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας την αγωνία που επικρατούσε μέσα στην καμπίνα.

Η επιβάτιδα περιέγραψε τις στιγμές τρόμου, λέγοντας: «Νομίζαμε ότι πέφτουμε». Όπως ανέφερε, οι επιβάτες βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ, ενώ η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πτήσης ενίσχυε τον πανικό.

Αναφερόμενη στον επιβάτη που τραυματίστηκε, η ίδια είπε πως η εικόνα που αντίκρισε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. «Είχε αίματα στο κεφάλι. Λιποθύμησε πολλές φορές», ανέφερε στη συγκλονιστική της μαρτυρία.

Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους επιβάτες, οι οποίοι βίωσαν στιγμές έντονης αγωνίας μέχρι την ασφαλή ολοκλήρωση της πτήσης.

#urlaub #ryanair #griechenland #bayern ♬ Breaking News - Official Sound @newsmaschine.de Fensterscheibe auf Ryanair Flug beschädigt von Griechenland nach Memmingen Bayern. Es war ein lauter Knall und die Passagiere waren geschockt. Wie konnte das passieren? Mit welcher Fluggesellschaft würdet ihr gar nicht fliegen? Maschine kehrt nach Start von Thessaloniki um. Ein Zwischenfall an Bord eines Ryanair Fluges hat am Freitagmorgen für einen Großeinsatz gesorgt. Kurz nach dem Start von Thessaloniki in Richtung Memmingen musste die Boeing ihren Flug abbrechen und zum Ausgangsflughafen zurückkehren. Auslöser war ein beschädigtes Passagierfenster. Lauter Knall während des Steigflugs. #flugzeug