Φωτιά στο Αγρίνιο: Διακόπηκε η κυκλοφορία στην Ιόνια Οδό στο ρεύμα προς Αθήνα

Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Γουριώτισσα, στο Αγρίνιο, το μεσημέρι της Κυριακής προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, η φωτιά ξέσπασε από ελαστικό οχήματος και επεκτάθηκε σε χωράφια παραπλεύρως της Ιόνιας Οδού.
Για τον λόγο αυτό έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα και γίνεται εκτροπή των οχημάτων στην Παλαιά Εθνική Οδό.
