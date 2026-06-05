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Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Χειροπέδες στον 45χρονο μελισσοκόμο – Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη

Συνελήφθη 45χρονος μελισσοκόμος για την πυρκαγιά στο Άλσος Βεΐκου. Αντιμέτωπος με βαρύ πρόστιμο, οδηγείται σήμερα στον Εισαγγελέα.

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Επιχείρηση πυρόσβεσης
Επιχείρηση πυρόσβεσης | Βασίλης Παπαδόπουλος / Eurokinissi
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Άμεσα καρποφόρησαν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τη φωτιά που αναστάτωσε το Άλσος Βεΐκου, καθώς οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 45χρονου μελισσοκόμου το βράδυ της Πέμπτης (4/5).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 45χρονος ταυτοποιήθηκε ως το πρόσωπο που προκάλεσε την πυρκαγιά. Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ δεν γλίτωσε ούτε από τις αυστηρές διοικητικές κυρώσεις, καθώς του επιβλήθηκε τσουχτερό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ.

Ο συλληφθείς αναμένεται να περάσει σήμερα το κατώφλι του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να του απαγγελθούν οι σχετικές κατηγορίες.

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