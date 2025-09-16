Φωτιά στο εστιατόριο του Πάνου Ιωαννίδη στο Σύνταγμα: Τι είπε για το συμβάν ο chef

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (13/9) στο γνωστό ιταλικό εστιατόριο «Ovio», του ψηεφ Πάνου Ιωαννίδη, στο Σύνταγμα.

Η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του εστιατορίου, όταν το λάδι μέσα στην κατσαρόλα πήρε φωτιά, με αποτέλεσμα να υπάρξουν ζημιές στην πολυκατοικία που βρίσκεται πάνω από το κατάστημα.

Μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno του Mega, ο Πάνος Ιωαννίδης ανέφερε πως δεν βρισκόταν εντός του εστιατορίου και όταν έφτασε, η φωτιά είχε ήδη σβήσει.

«Ήταν πολύ πρωί, ήταν μόνο δύο άτομα στη κουζίνα, ευτυχώς. Ούτε πελάτες ούτε άλλο προσωπικό και ευτυχώς έσβησε γρήγορα. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο μαγαζί, μόνο στο χώρο της κουζίνας και μάλιστα στη μισή κουζίνα».

Το εστιατόριο θα λειτουργήσει εντός της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο Πάνος Ιωαννίδης.