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Φωτιά στο Γεννηματάς: Ανάφλεξη σε χαρτικά στο υπόγειο - Άμεση επέμβαση από την Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, με την Πυροσβεστική να κινητοποιείται άμεσα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

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Το Νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς» | EUROKINISSI/ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
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Φωτιά εκδηλώθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, με την Πυροσβεστική να κινητοποιείται άμεσα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από το υπόγειο του νοσοκομείου, όπου βρίσκονταν χαρτικά. Η πυρκαγιά περιορίστηκε στον συγκεκριμένο χώρο, χωρίς να επεκταθεί σε άλλους χώρους του νοσοκομείου.

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν αρκετή ώστε το περιστατικό να αντιμετωπιστεί, ενώ δεν υπήρξε κίνδυνος για τους ασθενείς που βρίσκονταν στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά διερευνώνται.

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