Φωτιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ στην Κρήτη: Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα με εγκαύματα

Επί τόπου η Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ, στην περιοχή της Αμμουδάρας Κρήτης, που εκδηλώθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής (22/8), με πληροφορίες να αναφέρουν ότι δύο άτομα φέρουν εγκαύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα αποδυτήρια του γηπέδου, από όπου κι η πυροσβεστική Υπηρεσία απεγκλώβισαν μια γυναίκα με εγκαύματα, την οποία και εντόπισαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Από τα αποδυτήρια απεγκλωβίστηκε κι ένας άνδρας επίσης με εγκαύματα.

Στο σημείο βρίσκονται 3 οχήματα της Πυροσβεστικής.

Πηγή: Creta Live News