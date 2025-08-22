Μενού

Φωτιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ στην Κρήτη: Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα με εγκαύματα

Δύο εγκαυματίες από φωτιά που ξεκίνησε στα αποδυτήρια του γηπέδου .

Επί τόπου η Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ, στην περιοχή της Αμμουδάρας Κρήτης, που εκδηλώθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής (22/8), με πληροφορίες να αναφέρουν ότι δύο άτομα φέρουν εγκαύματα

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα αποδυτήρια του γηπέδου, από όπου κι η πυροσβεστική Υπηρεσία απεγκλώβισαν μια γυναίκα με εγκαύματα, την οποία και εντόπισαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Από τα αποδυτήρια απεγκλωβίστηκε κι ένας άνδρας επίσης με εγκαύματα.

Στο σημείο βρίσκονται 3 οχήματα της Πυροσβεστικής.

Πηγή: Creta Live News

