Φωτιά στο Γηροκομείο Πατρών: Εισαγγελέας ζητά την αποφυλάκιση των δύο συλληφθέντων

Την αποφυλάκιση των δύο νεαρών που συνελήφθησαν για τη φωτιά στο Γηροκομείο Πατρών και κατηγορήθηκαν, μεταξύ άλλων χωρίς να ευσταθούν τα στοιχεία, για εμπρησμό, ζήτησε η αρμόδια εισαγγελία από τον ανακριτή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πρόταση βασίζεται σε νεότερα στοιχεία που κατατέθηκαν στη δικογραφία από τους συνηγόρους υπεράσπισης, τα οποία, όπως εκτιμήθηκε, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την άρση της προσωρινής κράτησης.

Η πρόταση έχει ήδη διαβιβαστεί στον ανακριτή, ο οποίος αναμένεται να αποφασίσει το αργότερο έως αύριο για την τύχη των δύο νεαρών.

Οι συνήγοροι επέλεξαν να μην προσφύγουν κατά της απόφασης για την προφυλάκιση, καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε συνεδρίαση του Τριμελούς Δικαστικού Συμβουλίου, διαδικασία πιο χρονοβόρα. Αντίθετα, ακολούθησαν την προβλεπόμενη από τον νόμο οδό, καταθέτοντας συμπληρωματικά στοιχεία που ενίσχυσαν την υπερασπιστική τους γραμμή.

Με βάση αυτά, η εισαγγελέας εισηγείται την αποφυλάκιση, με την τελική κρίση να ανήκει πλέον στον ανακριτή.

Φωτιά στην Πάτρα: Δεν προκύπτει εμπρησμός στο Γηροκομείο

Εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες ως προς την υπόθεση προφυλακισμού των δύο νεαρών στην Πάτρα, που κατηγορήθηκαν για εμπρησμό σε ό,τι αφορά τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου, καθώς το πόρισμα της Πυροσβεστικής τους αθωώνει.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Alpha, από τη δεύτερη πραγματογνωμοσύνη της Πυροσβεστικής στο σημείο, προκύπτει ότι η φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, δεν είναι εμπρηστική ενέργεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εξελίχθηκε βάσει της διεύθυνση του αέρα και της μορφολογίας του εδάφους, καθώς η εστία που υπήρχε κοντά στο σημείο, απείχε μόλις 306 μέτρα από το Γηροκομείο.

Οι έμπειροι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχουν στην κατοχή τους 54 σελίδες με χάρτες, βιντεοληπτικό υλικό και εικόνες από drone, που δείχνουν ότι η φωτιά στο Γηροκομείο δεν είναι αποτέλεσμα εμπρησμού.

Με πληροφορίες από pelop.gr