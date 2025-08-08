Φωτιά στο Χελιδόνι Ηλείας: Συνελήφθη πολίτης που άρπαξε πυροσβεστικό όχημα για κατάσβεση

Αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή του Χελιδονίου, στην Ηλεία καθώς ξέσπασε νωρίτερα σήμερα (8/8) φωτιά, ενώ παράλληλα ήχησε το 112 με εντολή για εκκένωση οικισμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πολίτης φέρεται να προχώρησε σε μια ακραία και επικίνδυνη ενέργεια, αφαιρώντας πυροσβεστικό όχημα από το πλήρωμά του.

Ο άνδρας, φέρεται να επιβιβάστηκε στο όχημα για να προβεί ο ίδιος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς αψηφώντας τον σοβαρό κίνδυνο αυτής της κίνησής του

Με την άμεση παρέμβαση των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο πολίτης συνελήφθη και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου, όπου κρατείται.

Πηγή: ilialive.gr

