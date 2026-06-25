Συνεχίζεται η προσπάθεια της Πυροσβεστικής να θέσει υπό έλεγχο την φωτιά που ξέσπασε στο Ηράκλειο το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Ιουνίου στην αποθήκη ξηλείας, την ώρα που εκτεταμένες ζημιές έχουν σημειωθεί σε μπαλκόνια και προσόψεις κατοικιών που βρίσκονταν πλησίων της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι ζημιές στα μπαλκόνια, που φαίνονται στο βίντεο που Orange Press Agency, προκλήθηκαν λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου της πυρκαγιάς, καθώς η καύσιμη ύλη ήταν η ξυλεία. Οι φλόγες και οι υψηλές θερμοκρασίες δοκίμασαν τις αντοχές των πυροσβεστών που επιχείρησαν στο συμβάν.

Φωτιά στο Ηράκλειο | Eurokinissi

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Παράλληλα η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε πως η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση, μετά από μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε, με επίγεια μέσα αλλά και από αέρος.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 16:00, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η εικόνα της πυρκαγιάς εμφανίζεται βελτιωμένη, ενώ εκτιμάται ότι σύντομα θα τεθεί υπό έλεγχο. Ωστόσο και δεύτερη εταιρεία και πιο συγκεκριμένα εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού έχει επίσης καταστραφεί ολοσχερώς.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστική καθώς στο σημείο επιχειρούν 100 πυροσβέστες με τουλάχιστον 8 οχήματα, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί με ακόμη 50.

Στην κατάσβεση συμμετέχει και ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού πάνω από την αποθήκη. Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμουν επίσης 3 υδροφόρες και 2 μηχανήματα έργου (GCB) του Δήμου Ηρακλείου, 2 υδροφόρες και 1 GCB από την Περιφέρεια Κρήτης αλλά και βυτιοφόρα ιδιωτών.

Όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο, «από την πυρκαγιά φαίνεται ότι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς δύο επιχειρήσεις, ενώ έχουν υποστεί καταστροφές τουλάχιστον τρία σπίτια». Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου έκανε λόγο για μια δύσκολη επιχείρηση, ενώ συνεχάρη την ΠΥ για το άμεσο έργο της.