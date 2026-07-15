Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7/2026), ενώ ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Μήνυμα του 112 για να εκκενώσουν τα σπίτια τους έλαβαν οι κάτοικοι στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου, τη στιγμή που η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι καίει ανεξέλεγκτη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν συνεχείς μάχες με τις αναζωπυρώσεις. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μελιδοχώρι και Βοριάς Ηρακλείου απομακρυνθείτε προς Χαράκι και Δαμάνια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι, περίπου στις 13:30, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 85 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ήδη 3 ελικόπτερα. Επιπλέον, οι εναέριες δυνάμεις ενισχύονται ακόμη με 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Δήμων Αρχανών - Αστερουσίων, Γόρτυνας και Ηρακλείου Κρήτης.

Δύο είναι μέχρι στιγμής τα εκδοθέντα μηνύματα του 112 και συγκεκριμένα στις 13:45 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 για την ευρύτερη περιοχή του Μελιδοχωρίου Ηρακλείου, ενώ στις 15:55 εκδόθηκε νέο μήνυμα προληπτικής απομάκρυνσης από τις περιοχές Μελιδοχώρι και Βοριάς προς Χαράκι και Δαμάνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Συντονιστικό Κέντρο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος για αγροτικές περιουσίες, κτίσματα και οικίες.