Φωτιά στο Ηράκλειο: Συνεχείς αναζωπυρώσεις κοντά στο Μελιδοχώρι - Ήχησε 112 για εκκένωση

Μήνυμα του 112 για να εκκενώσουν τα σπίτια τους έλαβαν οι κάτοικοι στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου, τη στιγμή που η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι καίει ανεξέλεγκτη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν συνεχείς μάχες με τις αναζωπυρώσεις. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μελιδοχώρι και Βοριάς Ηρακλείου απομακρυνθείτε προς Χαράκι και Δαμάνια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

Νωρίτερα, το 112 είχε ηχήσει καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Μέχρι τώρα έχουν κινητοποιηθεί 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή προσφέρουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2026