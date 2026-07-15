Μενού

Φωτιά στο Ηράκλειο: Συνεχείς αναζωπυρώσεις κοντά στο Μελιδοχώρι - Ήχησε 112 για εκκένωση

Μήνυμα του 112 για να εκκενώσουν τα σπίτια τους έλαβαν οι κάτοικοι στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου, τη στιγμή που η φωτιά στην περιοχή καίει ανεξέλεγκτη.

Reader symbol
Newsroom
φωτια ηρακλειο
Forecast Weather Greece
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μήνυμα του 112 για να εκκενώσουν τα σπίτια τους έλαβαν οι κάτοικοι στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου, τη στιγμή που η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι καίει ανεξέλεγκτη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν συνεχείς μάχες με τις αναζωπυρώσεις. «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μελιδοχώρι και Βοριάς Ηρακλείου απομακρυνθείτε προς Χαράκι και Δαμάνια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

Νωρίτερα, το 112 είχε ηχήσει καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

 

Μέχρι τώρα έχουν κινητοποιηθεί 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή προσφέρουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ